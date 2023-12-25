Депутат предложил разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси

«Оставь машину, бери такси, привози свои права и поезжай дальше. Это и будет штраф. Сейчас такой возможности нет, сейчас надо оштрафовать, как будто он нарушил скорость движения. Я с этим не согласен, потому что бывает такое, все забывали что-то, возвращались», — поделился Ефимов.