Депутат предложил разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси

Депутат Ефимов предложил разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси
Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов предложил разрешить водителям ездить за забытыми правами на такси. Об этом сообщает «Лента.ру».
По мнению Ефимова, в случае принятия законопроекта об отмене штрафов для водителей за забытые права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), автолюбители просто будут оставлять документы дома.
«Оставь машину, бери такси, привози свои права и поезжай дальше. Это и будет штраф. Сейчас такой возможности нет, сейчас надо оштрафовать, как будто он нарушил скорость движения. Я с этим не согласен, потому что бывает такое, все забывали что-то, возвращались», — поделился Ефимов.
За отсутствие у водителя прав и СТС предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, за отсутствие СТС инспектор имеет право отстранить водителя от управления автомобилем и отправить транспортное средство на штрафстоянку.