Средняя цена авто с пробегом в России достигла 1,6 млн рублей

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в декабре 2023 года достигла 1,63 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По сравнению с ноябрем текущего года автомобили с пробегом подорожали в среднем на 2,6% или на 41,7 тыс. рублей. Если сравнивать декабрьский результат с тем, что был в последний месяц 2022 года, то машины на вторичном рынке подорожали в среднем на 22,7% или на 300,3 тыс. рублей.