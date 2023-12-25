Бывший завод Nissan останется в распоряжении у АвтоВАЗа, несмотря на санкции США

«АвтоВАЗ» продолжит развивать все свои производственные площадки. В том числе выпуск автомобилей продолжается на петербургском заводе, в следующем году там планируется нарастить объемы», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о целесообразности возможной передачи завода в другие руки на фоне санкций США.

«АвтоВАЗ» был включен в санкционный список США 14 сентября текущего года, также в него попали автопроизводители «Соллерс» и «Москвич».

Старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком) на бывшем заводе Nissan был дан летом 2023 года, однако продажи машин до сих пор не начались. По мнению автоэкспертов, партнерство FAW с «АвтоВАЗом» не состоялось. На «АвтоВАЗе» уклонились от прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта X-Cross 5 и не опровергли сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели.