Посмотрите на рекордную елку из 800 машин. Ее создали в России
В прошедшие выходные в Air park «Кузнецово» прибыли сотни автомобилистов, которые под контролем ГИБДД расставили свои машины в форме праздничной елки. Как пишет «Реестр рекордов России», это самая большая «автоелка», которую когда-либо создавали в стране: в прошлом году во флешмобе поучаствовало на сотню меньше машин. Если рекорд будет подтвержден, он появится в реестре.
Прибывшие в парк автомобили сначала выстроились в форме новогодней елки, а затем последовательно зажигали фары, начиная с «верхушки», чтобы изобразить праздничное освещение. Завершилось масштабное действо салютом.
В Красноярске «автоелки» уже стали традицией. В прошлом году в мероприятии поучаствовали 700 автомобилей, что тоже стало рекордом. Первую елку построили в 2019 году из всего 89 машин, и с тех пор количество участников росло из года в год. В 2020-м на флешмоб пригнали уже 150 автомобилей, в 2021-м — 465.
Год назад необычный способ зажечь настоящую рождественскую елку придумали на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Источником питания для гирлянды, украшавшей 10-метровое дерево, стал Nissan Leaf — 250-тысячный экземпляр, сошедший с местного конвейера.