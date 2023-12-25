В прошедшие выходные в Air park «Кузнецово» прибыли сотни автомобилистов, которые под контролем ГИБДД расставили свои машины в форме праздничной елки. Как пишет «Реестр рекордов России», это самая большая «автоелка», которую когда-либо создавали в стране: в прошлом году во флешмобе поучаствовало на сотню меньше машин. Если рекорд будет подтвержден, он появится в реестре.

Прибывшие в парк автомобили сначала выстроились в форме новогодней елки, а затем последовательно зажигали фары, начиная с «верхушки», чтобы изобразить праздничное освещение. Завершилось масштабное действо салютом.

В Красноярске «автоелки» уже стали традицией. В прошлом году в мероприятии поучаствовали 700 автомобилей, что тоже стало рекордом. Первую елку построили в 2019 году из всего 89 машин, и с тех пор количество участников росло из года в год. В 2020-м на флешмоб пригнали уже 150 автомобилей, в 2021-м — 465.