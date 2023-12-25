25 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: mos.ru Дополнительная полоса на Профсоюзной улице помогает водителям на 25% быстрее проезжать в сторону центра. Об этом сообщает сайт мэра столицы. Еще одна левоповоротая полоса появилась в районе дома №125, корп. 1. Отмечается, что нововведение также на 20% увеличило пропускную способность сложного участка, а перепробег сократился на один километр. Отмечается, что ранее водителям для разворота в сторону области надо было ехать до пересечения улиц Профсоюзной и Академика Капицы. Из-за этого создавалась дополнительная транспортная нагрузка в районе перекрестка и на соседних улицах. Кроме того, был добавлен ряд для выезда с улицы Академика Капицы на Профсоюзную. Теперь более 300 машин в час проезжают на 68% быстрее, а пропускная способность участка увеличилась на 30%.