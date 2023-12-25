В линейке моделей Lada появится специальная версия

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с РИА Новости анонсировал поставку компанией «АвтоВАЗ» в текущем году большое количество специальных модификаций Lada, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что речь идет о порядка 700 моделях марки. Производитель намерен поставить версии по заказу Фонда социального страхования. По словам Мантурова, автомобили для маломобильных граждан — это достаточно узкий сегмент рынка.

Он отметил, что подобного рода транспортные средства в серийном производстве имеют свои конструктивные особенности. Вице-премьер указал на необходимость корректно интегрировать объемы их выпуска в общие планы.

Мантуров также отметил, что у АвтоВАЗа есть достаточно производственных мощностей и компетенций для закрытия всех существующих потребностей.