В линейке моделей Lada появится специальная версия
Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с РИА Новости анонсировал поставку компанией «АвтоВАЗ» в текущем году большое количество специальных модификаций Lada, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями.
Отмечается, что речь идет о порядка 700 моделях марки. Производитель намерен поставить версии по заказу Фонда социального страхования. По словам Мантурова, автомобили для маломобильных граждан — это достаточно узкий сегмент рынка.
Он отметил, что подобного рода транспортные средства в серийном производстве имеют свои конструктивные особенности. Вице-премьер указал на необходимость корректно интегрировать объемы их выпуска в общие планы.
Мантуров также отметил, что у АвтоВАЗа есть достаточно производственных мощностей и компетенций для закрытия всех существующих потребностей.
Ранее портал «Автоновости дня» рассказал, что АвтоВАЗ проверит некоторые новые LADA Vesta на самопроизвольное включение значка подушки безопасности на приборной панели. Владельцев авто оповещают о возможности бесплатно провести необходимые работы в дилерских центрах.