Компания-разработчик вакуумного поезда Hyperloop One разорена

Компания Hyperloop One существует с 2014 года и должна была воплотить в реальность идею Илона Маска о сверхскоростном вакуумном поезде. Однако транспортная революция откладывается: стартап закрывает офис в Лос-Анджелесе, увольняет сотрудников и избавляется от своих активов, пишет Bloomberg. Будет продан уже построенный участок тоннеля для испытаний, а также все оборудование. Интеллектуальная собственность Hyperloop One переходит конгломерату DP World со штаб-квартирой в Дубае.

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Проект обещал быть перспективным: предполагалось, что города свяжут подземные тоннели, по которым будут перемещаться капсулы с пассажирами со скоростью до 1220 километров в час. Были привлечены серьезные инвесторы, среди которых был глава Virgin Ричард Брэнсон. В 2017 году прошли первые испытания в специально построенном для этого тоннеле протяженностью полтора километра, в котором разогнали прототип пассажирской капсулы XP-1. Тогда тележка за счет магнитной левитации оторвалась от рельсов на 5,3 секунды и смогла разогнаться до 112 километров в час.

Предполагалось, что первый полноценный тоннель свяжет Сан-Франциско и Лос-Анджелес, и преодолеть расстояние почти в 600 километров от одного города до другого можно будет всего за полчаса.