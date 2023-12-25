В Екатеринбурге расширили на несколько городов единый тариф на проезд в электричках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Зона действия единого городского тарифа в 37 рублей в электричках Екатеринбурга расширена на несколько городов Екатеринбургской агломерации. Решение приняло правительство Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, по единому городскому тарифу можно будет доехать до [городов] Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Арамили, [поселка] Белоярского. Всего единый тариф будет распространяться на 47 станций. Он вступит в силу через семь дней после опубликования постановления", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что с расширением единой тарифной зоны пассажиры смогут существенно сэкономить на поездках. Например, билет от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до города Арамиль сейчас стоит от 91 до 170 рублей, а до Первоуральска - 108 рублей. При этом единый городской тариф составляет сейчас 37 рублей.

По предварительным подсчетам перевозчика - "Свердловской пригородной компании" - расширение единой тарифной зоны позволит дополнительно привлечь 169 тыс. пассажиров в течение года. Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели может быть дополнительно направлено до 26 млн рублей.