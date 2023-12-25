В новых регионах продлили переход на ОСАГО до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переход на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) в новых регионах. Соответствующий документ опубликован. ТАСС

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет разрешено перемещаться на автомобилях без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности до конца 2024 года. Газета.Ru

Полис, однако, придется оформить, если у жителя нового региона запланирована поездка в другие области России. Ura.Ru

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