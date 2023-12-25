Стало известно о проблемах с продлением водительских прав у россиян

У россиян, действие чьих водительских прав заканчивается в 2024-2025 годах, не будет их автопродления. Об этом сообщает ГИБДД.

По его данным, введенное ранее автопродление в ГИБДД решили не продолжать и ограничились запланированными изначально сроками.

С 1 января 2024 года, чтобы продлить водительское удостоверение, необходимо посетить отдел ГИБДД и сделать справку № 003-В/у. Новое удостоверение будет действовать 10 лет.

При этом срок действия прав могут увеличить с 10 до 20 лет. По словам источника Shot в Госдуме, предполагается, что изменения начнут действовать с 2025 года, а на данный момент соответствующие поправки согласовываются с руководством ГИБДД.