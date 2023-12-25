Продажи купе Skyworth Skyhome с креслами-трансформерами стартуют в 2024 году

Модель на 90% готова к серийному производству. Она оснащена распашными дверями с системой распознавания лиц и отпечатков пальцев. У машины аудиосистема с 21 динамиком и дисплей на передней панели, объединяющий экран медиасистемы и комбинацию приборов.

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Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные кресла, которые в том числе можно привести в горизонтальное положение. Пассажирам доступны отдельные экраны для просмотра видео и функция массажа ног.

Силовая установка Skyworth Skyhome включает два электромотора, которые способны ускорить автомобиль с места до 100 км/ч за 3,5 с. Суммарная мощность — 617 л.с. Запас хода составляет 490 км.