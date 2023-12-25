АвтоВАЗ будет выпускать по одной новой модели в год до 2026

До 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит три новые модели Lada. Планы по подготовке новых моделей подтвердил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который по совместительству является главой совета директоров «АвтоВАЗа».

«В ближайшие три года будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году», — сказал Мантуров.

По словам главы Минпромторга, производственный план «АвтоВАЗа» в 2024 году будет увеличен почти на четверть. Отечественный автопроизводитель собирается выпустить в будущем году не менее 500 тыс. автомобилей Lada. Объем инвестпрограммы будет не ниже объемов текущего года — порядка 40 млрд рублей, отметил он.