Dodge Challenger завершил карьеру: с конвейера сошёл последний SRT Demon 170

Модель американского бренда, принадлежащего автогиганту Stellantis, выдаёт максимальные 1039 л.с. и 1281 Нм. С места почти до «сотни» автомобиль разгоняется за 1,66 секунды.

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Американская марка наладила производство модели Challenger ещё в 1970 году, при этом выпуск шёл с перерывами. Модель актуальной генерации появилась в 2008-ом, а рестайлинг она пережила в 2015 году. В 2022-м стало известно о том, что 2023 модельный год окажется последним для актуальных соплатформенных седана Charger и купе Challenger. Ожидается, что у этих моделей будут преемники, но их уже оснастят полностью электрическими силовыми установками. В Dodge решили торжественно проводить актуальные автомобили в отставку: с помощью нескольких прощальных версий, топовой стала SRT Demon 170.

Теперь производство Dodge Challenger завершено: последний экземпляр купе сошёл с конвейера в конце минувшей недели, об этом сообщило издание American Cars and Racing. Известно, что финальным масл-каром стал Challenger SRT Demon 170 с кузовом чёрного цвета (снимков с конвейера пока нет). Пока что неизвестно, отправится ли эта двухдверка в коллекцию Dodge, или же именно она в июне были продана в рамках благотворительного аукциона (купе «ушло с молотка» за 700 000 долларов).

Ранее мы рассказывали подробнее о том, чем топовая спецверсия SRT Demon 170, дебютировавшая в марте 2023 года, отличается от обычного купе. Так, «сто семидесятый» представляет собой эволюцию гражданской дрэговой версии Challanger SRT Demon; число «170» – это отсылка к заводскому индексу C170 двигателя V8 Hellephant. Отметим, Demon был представлен в 2017 году, а его тираж был ограничен 3300 экземплярами.

Любопытно, что при этом у Challenger SRT Demon 170 под капотом находится не 7,0-литровый мотор Hellephant, а доработанный компрессорный 6,2-литровый V8 HEMI. Известно, что при работе на топливе Е85 (15% бензина, 85% этанола) его максимальная отдача составляет 1039 л.с. при 6500 об/мин и 1281 Нм при 4200 об/мин. В свою очередь, при работе на топливе Е10 (90% бензина, 10% этанола) отдача снижается до 912 л.с. и 1098 Нм, однако даже это больше, чем показатель Демона образца 2017 года – 852 л.с. и 1044 Нм.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у двигателя, которым оснащается Challenger SRT Demon 170, новый приводной нагнетатель с увеличенным объёмом (давление наддува выросло на 40%), более производительные топливные форсунки, новые головки блока, более жаропрочные клапаны, усиленные поршни и шатуны, выносливее стали подшипники и шпильки, свечи оптимизировали под работу на спирте т.д. Мотор работает в паре с усиленным же восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) купе требуется всего 1,66 секунды, а на проезд четверти мили (402 метров) – 8,91 секунды.

Ещё такой автомобиль получил подвеску с регулируемыми амортизаторами Bilstein, которая оптимизирована для дрэг-рейсинга, в частности, инженеры использовали относительно «мягкие» пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Спереди было решено установить облегчённые тормозные механизмы Brembo. Спецверсия купе получила алюминиевые или композитные (алюминиевая ступица, углепластиковый обод) колёсные диски, шины – Mickey Thompson ET Street (245/55 R 18 спереди и 315/50 R 17 сзади).