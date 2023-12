Электрический минивэн Haima EX00 метит в лидеры китайского рынка такси

Компания Haima из китайской провинции Хайнань была основана в 1992 году с целью локализации моделей Mazda, в 2006 году основным собственником компании стал китайский государственный автоконцерн FAW. До 2017 года дела у Haima шли неплохо, по итогам 2016 года она реализовала в Китае более 250 тысяч автомобилей, а потом кривая продаж стала резко загибаться. Сегодня Haima — это даже не третий, а четвёртый эшелон китайского авторынка, её продажи за первые 11 месяцев этого года в Китае, по данным CAAM, составили всего 8028 автомобилей (-20% по сравнению с АППГ), но компания держится на плаву за счёт экспортных рынков: в частности минувшей осенью Haima вернулась в Россию . Кроме того, компания связывает большие надежды с принципиально новой моделью под брендом IT Box.

IT Box — это существующая с 2013 года дочерняя IT-компания концерна FAW, именно ей принадлежит идея создания однообъёмного электрического таксомотора: он был представлен в виде концепта в 2021 году, причём сразу в двух версиях — стандартной BM-400 и удлинённой BM-600. По мере приближения к серийному производству FAW подключил к проекту теряющую рынок компанию Haima, чтобы можно было хоть чем-то занять её производственные мощности. Теперь таксомотор существует под двойным брендом — Haima/IT Box. Снаружи и внутри минивэн брендирован эмблемами IT Box, но даже в пресс-релизах самой компании IT Box новинка фигурирует как Haima EX00.