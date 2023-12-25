Замечен обновленный Hongqi H9: теперь без камуфляжа

В Китае сфотографировали обновленную модель без камуфляжа: у нее модернизированная передняя часть с увеличенными блоками основным фар и иной «световой подписью» дневных ходовых огней. Изменения также затронули радиаторную решетку и передний бампер, а вот с кормы автомобиль удалось сфотографировать только в камуфляже. Есть и снимок салона с реорганизованный передней панелью и новым экраном мультимедийной системы.

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В России Hongqi H9 продается меньше года и уже стал частью городской транспортной инфраструктуры — седаны пополнили автопарк «Яндекс Такси». Между тем в Китае эта модель в ее нынешнем виде в строю с 2020-го, и уже готовится к плановому рестайлингу в середине жизненного цикла. Тестовые прототипы обновленного седана выехали на тесты, причем как минимум один шпионам удалось сфотографировать без всякой маскировки.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Дизайн экстерьера заметно изменился, как и интерьера. В целом новый облик H9 выглядит современно за счет пересмотренной оптики и более сдержанной радиаторной решетки. В салоне стало заметно меньше физических клавиш, изменился и центральной экран — он теперь несколько возвышается над передней панелью. А шайбы, отвечающие за управление климатической системой, заменили на сенсорные клавиши.

По неофициальным данным, с обновлением Hongqi H9 может обзавестись полноприводной модификацией, а также автоматической коробкой передач ZF вместо нынешнего семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями. Изменится ли моторная гамма, неизвестно. Актуальный седан продается в Китае с двумя установками на выбор: мягкогибридной с бензиновой «турбочетверкой» объемом 2,0 литра мощностью 252 лошадиные силы и более мощным 283-сильным турбодвигателем на три литра.