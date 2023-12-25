Lada Granta Sport будет выпускаться без подушек безопасности. Об этом сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, автомобиль остался без важного элемента системы безопасности из-за дефицита. Такая же проблема отмечается и у остальных моделей АвтоВАЗа.

Внешне Granta Sport отличается от обычной модели измененными бамперами с красной полосой, шильдиками на решетке радиатора и багажника, обтекателями порогов и черными глянцевыми крышками боковых зеркал. Как заявляли в АвтоВАЗе, подобный кузовной обвес улучшает аэродинамику и снижает коэффициент подъемной силы на 45%. В салоне – сиденья с боковой поддержкой, а также руль с красной нулевой отметкой.