Lada Granta Sport будет выпускаться без подушек безопасности

Lada Granta Sport будет выпускаться без подушек безопасности. Об этом сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Lada Granta Sport будет выпускаться без подушек безопасности
© ТАСС

По информации сообщества, автомобиль остался без важного элемента системы безопасности из-за дефицита. Такая же проблема отмечается и у остальных моделей АвтоВАЗа.

Внешне Granta Sport отличается от обычной модели измененными бамперами с красной полосой, шильдиками на решетке радиатора и багажника, обтекателями порогов и черными глянцевыми крышками боковых зеркал. Как заявляли в АвтоВАЗе, подобный кузовной обвес улучшает аэродинамику и снижает коэффициент подъемной силы на 45%. В салоне – сиденья с боковой поддержкой, а также руль с красной нулевой отметкой.

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Автомобиль оснащается 16-клапанным мотором мощностью 118 л.с. В нем доработали системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм и программу контроллера.

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