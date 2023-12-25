В России внесли изменения в категории водительских прав

Обладателям водительских прав категории «B» (легковые автомобили) разрешат управлять арендными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

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Подтверждать права на управление такой техникой также будут удостоверения категории «С» (средние и тяжелые грузовики, а также укомплектованные прицепами) и категории «D» (автобусы).

Также допускать к управлению самоходными машинами категории «А1» позволят водителей с правами категорий «A» и «B1». К машинам категории «A1» относятся мототранспортные средства, которые не предназначены для движения по автодорогам общего пользования или неспособные развивать свыше 50 км/ч. Ранее право на управление ими подтверждалось правами тракториста-машиниста или временным удостоверением.

В сентябре 2022 года на заседании президиума Госсовета по туризму Путин поддержал идею упростить сдачу на права для вождения снегоходов в турпоездках. Тогда губернатор Кемеровской области посетовал, что для получения прав на управление снегоходом необходимо закончить курсы и получить права трактористов.