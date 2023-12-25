Lamborghini намерен отозвать все Huracan в США
Итальянский автопроизводитель Lamborghini принял решение отозвать в США одну линейку автомобилей. Речь идет о суперкарах Huracan, передает CarScoops.com.
Как отмечается, под отзывную кампанию подпадают все машины Huracan. Бренд признал, что осуществлял продажи в стране машин, которые не соответствуют местному стандарту безопасности транспортных средств. Напомним, что модель Huracan выпускается с 2014 года.
Машины будут отозваны в связи с запретом в США на установку на автомобили фар с горизонтальной регулировкой. Запрет касается и адаптивной оптики. В публикации говорится о наличии в меню информационно-развлекательного комплекса Lamborghini Huracan вкладки, позволяющей регулировать фары для стран с левосторонним движением. На суперкарах для рынка США такая опция тоже была – это нарушает стандарты безопасности транспортных средств в стране.
Весной стало известно, что итальянская компания Lamborghini готовится к завершению производства одной из самых популярных своих моделей.
В декабре сообщалось, что аукционный дом RM Sotheby’s пустит с молотка единственный в мире родстер Lamborghini Diablo SV. Его называют одним из самых редких автомобилей Lamborghini за все время, а также редчайшей моделью линейки Diablo.