Lamborghini намерен отозвать все Huracan в США

Итальянский автопроизводитель Lamborghini принял решение отозвать в США одну линейку автомобилей. Речь идет о суперкарах Huracan, передает CarScoops.com.

Как отмечается, под отзывную кампанию подпадают все машины Huracan. Бренд признал, что осуществлял продажи в стране машин, которые не соответствуют местному стандарту безопасности транспортных средств. Напомним, что модель Huracan выпускается с 2014 года.

Машины будут отозваны в связи с запретом в США на установку на автомобили фар с горизонтальной регулировкой. Запрет касается и адаптивной оптики. В публикации говорится о наличии в меню информационно-развлекательного комплекса Lamborghini Huracan вкладки, позволяющей регулировать фары для стран с левосторонним движением. На суперкарах для рынка США такая опция тоже была – это нарушает стандарты безопасности транспортных средств в стране.

Весной стало известно, что итальянская компания Lamborghini готовится к завершению производства одной из самых популярных своих моделей.