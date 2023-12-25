Работникам завода Hyundai подарили игрушечный автомобиль на Новый год

Работникам завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт- Петербурге в качестве новогодних подарков раздали модельки Hyundai Creta в масштабе 1 к 38. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

По всей видимости, такие презенты пришлись по душе далеко не всем сотрудникам, поскольку модели автомобилей уже начали появляться на площадках объявлений.

Скриншот с сайта Avito.ru

Напомним, что ранее совет директоров Hyundai согласовал план продажи завода в Петербурге компании «Арт-Финанс». Сумма сделки будет символической и составит 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение 2 лет. Кроме того, будет продана и доля южнокорейской компании Kia.