Работникам завода Hyundai подарили игрушечный автомобиль на Новый год
Работникам завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт- Петербурге в качестве новогодних подарков раздали модельки Hyundai Creta в масштабе 1 к 38. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».
По всей видимости, такие презенты пришлись по душе далеко не всем сотрудникам, поскольку модели автомобилей уже начали появляться на площадках объявлений.
Напомним, что ранее совет директоров Hyundai согласовал план продажи завода в Петербурге компании «Арт-Финанс». Сумма сделки будет символической и составит 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение 2 лет. Кроме того, будет продана и доля южнокорейской компании Kia.
Завод не работал с марта 2022 года, когда из-за санкций были нарушены логистические цепочки. Ежегодно на нем выпускалось до 200 тысяч автомобилей, а число сотрудников составляло 2,6 тысячи человек.