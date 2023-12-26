Представлена игрушечная Ferrari, которая стоит дороже настоящего автомобиля

Компания Amalgam представила модель автомобиля Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8 стоимостью £ 13,4 тыс. ($ 17 тыс.), что по текущему курсу составляет более полутора миллионов рублей. Отметим, что Ferrari 296 GT3 это та машина, на которой экипаж Роберта Шварцмана в этом году выиграл гонку «3 часа Барселоны».

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Модель создана с помощью детальных фотографий и чертежей оригинального спорткара, а на её разработку специалисты Amalgam потратили более трёх тысяч часов. Кроме того, как сообщает компания, на создание каждой отдельной модели уходит более 300 часов.

При этом, согласно официальному сайту Amalgam, модель автомобиля может быть создана с учётом индивидуальных пожеланий покупателя. В общей сложности компания планирует выпустить 199 экземпляров модели.

Отметим, что это не самая дорогая модель Amalgam в масштабе 1:8. Цены на некоторые из них достигают £ 17 тыс. ($ 21,6 тыс.) — столько, к примеру, стоит модель Bentley Blower 1929 года или Alfa Romeo 8C 2300, на которой Тацио Нуволари выиграл Гран-при Монако 1932 года.