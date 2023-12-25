Путин поручил правительству РФ представить предложения об обновлении ПДД

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате подготовить предложения о совершенствовании правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения РФ", — говорится в одном из пунктов перечня поручений. Отмечается, что Владимир Путин поставил задачу предоставить предложения до 1 апреля 2024 года. До этого стало известно, что МВД России выступает против введения санкций за превышение средней скорости движения и нарушение временных ограничений скорости. Проект постановления от Минтранса РФ об усилении роли "динамических информационных табло" и "знаков переменной информации" опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что водители будут получать штрафы за нарушение ограничения скорости, которые демонстрируются на информационных табло на МКАД и других крупных магистралях. Как правило, такие ограничения появляются во время неблагоприятных погодных условий.