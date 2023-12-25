В России может появиться «коммунальное ОСАГО»

Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил внести в Закон об ОСАГО новую норму, расширяющий перечень страховых случаев по ОСАГО и направленную на дополнительную защиту прав потерпевших автовладельцев.

Согласно законопроекту, обязанность взыскания средств с органов местного самоуправления перекладывается с пострадавшего автовладельца, заключившего договор обязательного страхования, на его страховую компанию. Сейчас автомобилисты при получении вреда жизни, здоровью или имуществу на дороге вынуждены заниматься этим самостоятельно через суд.

Нилов считает, что внедрение в жизнь этой инициативы «значительно повысит уровень доверия к данному виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность водителей».

При этом и сами страховые будут заниматься этим охотно, так как заинтересованы в подобной компенсации, поскольку выплаченные пострадавшим деньги в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда.

Таким образом, коммунальные службы будут нести ответственность за действия (или бездействие, что в итоге равнозначно) своих сотрудников, приведшие к ущербу в отношении собственности автовладельцев. Автовладельцы давно ждут этого, своего рода «коммунального ОСАГО», отметил Нилов.