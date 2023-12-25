Российский электрогрузовик EVM PRO прошел испытание морозами

Российский электрогрузовик EVM PRO испытали морозами
Потеря заряда батареи и дискомфорт водителя зимой – одна из причин критического отношения к электротранспорту. И тем интереснее результаты испытаний отечественного электрогрузовика EVM PRO компанией «ЭМ Рус». А точнее, блогерами, которым компания предоставила грузовики на тест.
Автомобиль испытывали в трех городах (Санкт-Петербурге, Воронеже и Липецке) при температурах до -10°С, на заснеженных дорогах и вне дорог.
Электрокары в зимнее время особенно уязвимы: аккумулятор садится быстрее, снижается скорость, уменьшается запас хода, в кабине холодно. Согласно данным American Automobile Association, при температуре -7°С доступный пробег электромобилей уменьшался на 41% из-за затрат энергии на обогрев салона.
Но в первом российском электрогрузомобиле EVM PRO применена система термостабилизации – даже в морозы запас хода держится на заявленном уровне (до 300 км). Система имеет жидкостной контур, тепло поступает из автономного отопителя и поддерживает рабочую температуру батареи в холодное время года.
Для отопления кабины водителя предусмотрен автономный отопитель, который не потребляет электроэнергию основной батареи, «добывая» тепло с помощью дизельного топлива.
А вот некоторые особенности EVM PRO, которые были обнаружены во время испытаний.
- «Лучший УАЗ, на котором я ездил»
- Отечественные разработки
- Портативная зарядка в комплекте с машиной
- Тихий
- Экономичный в эксплуатации
Минусы EVM PRO:
- не понравилась схема с концевиком, стартануть с ручника – нерешаемая задача. Нет системы удержания на подъеме (комментарий EVM: алгоритм разработан, идет интеграция)
- отопитель работал слишком сильно (комментарий EVM: недоработки в системе алгоритмов, уже доработано)
- недогружена передняя ось, при порывистом ветре сдувает
- кабина УАЗа
- недостаточная развитость ЭЗС в регионе
- тяжелый руль (комментарий EVM: с января 2024 г. переход на новый высокопроизводительный гидроусилитель руля)
- толчки при торможении (комментарий EVM: уже исправлено в ПО)