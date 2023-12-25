Российский электрогрузовик EVM PRO прошел испытание морозами

Потеря заряда батареи и дискомфорт водителя зимой – одна из причин критического отношения к электротранспорту. И тем интереснее результаты испытаний отечественного электрогрузовика EVM PRO компанией «ЭМ Рус». А точнее, блогерами, которым компания предоставила грузовики на тест.

Автомобиль испытывали в трех городах (Санкт-Петербурге, Воронеже и Липецке) при температурах до -10°С, на заснеженных дорогах и вне дорог.

Электрокары в зимнее время особенно уязвимы: аккумулятор садится быстрее, снижается скорость, уменьшается запас хода, в кабине холодно. Согласно данным American Automobile Association, при температуре -7°С доступный пробег электромобилей уменьшался на 41% из-за затрат энергии на обогрев салона.

Но в первом российском электрогрузомобиле EVM PRO применена система термостабилизации – даже в морозы запас хода держится на заявленном уровне (до 300 км). Система имеет жидкостной контур, тепло поступает из автономного отопителя и поддерживает рабочую температуру батареи в холодное время года.

Для отопления кабины водителя предусмотрен автономный отопитель, который не потребляет электроэнергию основной батареи, «добывая» тепло с помощью дизельного топлива.

А вот некоторые особенности EVM PRO, которые были обнаружены во время испытаний.

Плюсы EVM PRO: «Лучший УАЗ, на котором я ездил»

Отечественные разработки

Портативная зарядка в комплекте с машиной

Тихий

Экономичный в эксплуатации

Минусы EVM PRO: