SAIPA выдали одобрение типа транспортного средства на две модели

Компания SAIPA получила одобрение типа транспортного средства на кросс-хэтчбек Quik и седан Saina S — этот документ позволяет начать реализацию автомобилей на российском рынке. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на дистрибьютора SAIPA, белорусскую фирму «Лаки Кэренси». Примерные цены на обе модели уже озвучены — 1,2-1,7 миллиона рублей, и если они не изменятся, то и Quik, и Saina S могут стать одними из самых доступных машин в стране, составив конкуренцию Lada.

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SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) — второй по величине автопроизводитель Ирана, который еще в прошлом году объявил о желании выйти на российский рынок. Однако запуск бренда в России затянулся, и только в конце декабря стало известно, что на две модели выдано ОТТС, а третья, Shahin, пока откладывается — в «Лаки Кэренси» пояснили, что она задерживается по причине «слишком высокой стоимости». По предварительным данным, ее оценили 2,05 миллиона.

Первым на наш рынок выйдет приподнятый хетчбек Quik, который оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 лошадиные силы в связке с пятиступенчатой «механикой» или вариатором (в России предложат обе модификации). А августе была озвучена предварительная цена этой модели — 1,5-1,6 миллиона рублей. Для сравнения: Lada Granta Cross обойдется минимум в 945,9 тысячи, а максимум в 1,1 миллиона рублей в зависимости от комплектации, а Vesta стоит от 1,24 миллиона рублей.

Седан Saina S, в основе которого лежит та же платформа, что и у Quik, будет предложен с тем же мотором и двумя коробками передач на выбор. С большой долей вероятности эта модель станет самой доступной в линейке SAIPA в России и будет стоить примерно 1,2 миллиона рублей.