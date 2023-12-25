Компания Ford вспомнила об уникальном концепте с ядерным реактором под капотом

В 50-х годах прошлого века, когда в США автомобильный дизайн был вдохновлен эрой реактивных самолетов и ядерной энергетики, Ford представила концепт-кар Nucleon. Этот проект, как недавно обнародованный пресс-релиз Ford 1958 года показывает, был частью исследований, направленных на создание автомобилей на ядерной энергии. Уникальный элемент Nucleon – круглая энергетическая капсула в багажном отделении, представляющая собой ядерный реактор. Автомобиль также обладал стильным дизайном с выдвижными бамперами для улучшения аэродинамики и электронными системами контроля климата. Согласно документации Ford, предполагалось, что Nucleon сможет проехать более 8000 км без подзарядки.

По информации Центральной Службы Новостей, проект остался на уровне исследования и макета в масштабе 3:8, а физический прототип, тестируемый на общественных дорогах, так и не был создан. Пресс-релиз 1958 года также прогнозировал, что в будущем ядерные реакторы станут настолько компактными, что поместятся в автомобиль, но на 2023 год это пока не реализовано. Вопрос о том, как можно будет подзарядить такой реактор, остается открытым. В пресс-релизе предполагалось, что зарядные станции заменят заправки, что сегодня актуально для электромобилей. Nucleon также был оснащен системами предупреждения о ближайших транспортных средствах – технологией, которая сейчас широко используется в современных автомобилях.