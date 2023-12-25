"Росгвардия": двое мужчин на иномарке устроили массовое ДТП в Москве

Двое мужчин пытались скрыться от сотрудников "Росгвардии" на автомобиле и устроили массовое ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ "Росгвардии" по Москве. Сначала на машину обратили внимание сотрудники ведомства и попытались ее остановить. "При виде правоохранителей водитель иномарки попытался скрыться, повредив при этом несколько транспортных средств. На неоднократные требования сотрудников "Росгвардии" остановиться, водитель не реагировал и продолжал создавать аварийную обстановку на дороге", - сказали в главке. Машину удалось остановить только после нескольких предупредительных выстрелов из табельного оружия. Злоумышленники задержаны и переданы сотрудникам полиции. До этого стало известно, что в Омской области кабину грузовика "КамАЗ" раздавило бревнами после ДТП. Водитель "КамАЗа", который перевозил кругляк хвойной породы, в районе 14-го километра съехал в левый по ходу движения кювет, после чего груз сошел на кабину фуры. В результате ДТП водителя 1963 года рождения и его пассажира 1974 года рождения госпитализировали.