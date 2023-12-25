Тюнинг-ателье Brabus представило пакет доработок для Mercedes-Benz GLC-Class

Brabus представил свой новый пакет модернизации для Mercedes-Benz GLC-Class, названный GLC-Class X 254, который улучшает как внешний вид, так и производительность автомобиля. Этот пакет подчеркивает спортивный характер SUV, что соответствует философии Brabus, акцентирующей на спортивности, сообщает Центральная Служба Новостей.

Внешние изменения включают использование карбоновых элементов в дизайне, таких как детали переднего бампера. Логотип Brabus встроен в решетку радиатора и задний спойлер, который изготовлен из качественного полиуретана. Значок Brabus также украшает центральные крышки кованых многоспицевых колес Z, аналогичных тем, что используются в других проектах компании, включая Brabus 850 на базе Mercedes-Maybach S-Class.

Модель GLC 300 4Matic получила обновление PowerXtra B30, благодаря которому мощность двигателя увеличена до 296 л.с. и 450 Нм крутящего момента, что превышает заводские параметры в 255 л.с. и 400 Нм. Хотя эти показатели не сравнимы с модифицированным BMW X3 M от Manhart с его 635 л.с., стоит заметить, что улучшения Brabus предназначены для стандартного четырехцилиндрового двигателя M254, а не для более мощных версий AMG.

В качестве альтернативы, AMG GLC63 SE Performance с электрифицированной мощностью 671 л.с. и 1020 Нм может предложить больше на бумаге, но это влечет за собой отказ от внешних обновлений Brabus.