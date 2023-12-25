Компания Nissan представит на Токийском салоне концепты от студентов колледжей
По информации Центральной Службы Новостей, Токийский автосалон, запланированный на следующий месяц, станет площадкой для демонстрации трех уникальных автомобилей от Nissan, разработанных студентами технических колледжей бренда в Японии.
Первый из этих автомобилей — это необычный концепт-кар под названием Seto, созданный студентами 4-го курса в области механики и доработки в Киото. Этот автомобиль выделяется своим квадратным ретро-дизайном. Seto был создан как дань уважения историческому наследию Nissan, включая визуальное вдохновение от Datsun Bluebird. Концептуальная машина получила хромированный бампер и классическую решетку радиатора, дополненную круглыми светодиодными фарами для современного вида. Передние крылья были переработаны, чтобы лучше сочетаться с ретро-стилем внешности автомобиля. Также машина оснащена задними фонарями Bluebird. На сборку Seto ушло шесть месяцев.
Вторым представленным автомобилем является Adonis Skyline, разработанный студентами 3-го курса, специализирующимися на механике и кузовном ремонте в Айти. Этот автомобиль преобразован в настоящий гоночный спорткар с помощью установки широкого аэродинамического комплекта, увеличивающего ширину автомобиля на 5 см. Модель также оснащена новыми колесами, массивным спойлером и имеет индивидуальный цвет кузова. В интерьере автомобиля были изменены передняя панель и отделка дверных карт.
Наконец, третьим автомобилем является Elgrand Glassier, созданный студентами 4-го курса механики и настройки в Киото. Этот внедорожный фургон разработан для семейных поездок за город. Elgrand Glassier получил переднюю часть от модели X-Trail и ряд дополнительных улучшений, включая дополнительные фары и складную палатку на крыше. Для улучшения проходимости фургон был оснащен комплектом для повышения подвески, обеспечивающим дополнительные 4 см дорожного просвета. Кроме того, установлены легкосплавные диски RAYS с вседорожной резиной. Другие особенности включают современные прямые задние фонари и двухцветную окраску, символизирующую свет раннего рассвета.