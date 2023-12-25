Nissan представит на Токийском салоне концепты от студентов колледжей

По информации Центральной Службы Новостей, Токийский автосалон, запланированный на следующий месяц, станет площадкой для демонстрации трех уникальных автомобилей от Nissan, разработанных студентами технических колледжей бренда в Японии.

Первый из этих автомобилей — это необычный концепт-кар под названием Seto, созданный студентами 4-го курса в области механики и доработки в Киото. Этот автомобиль выделяется своим квадратным ретро-дизайном. Seto был создан как дань уважения историческому наследию Nissan, включая визуальное вдохновение от Datsun Bluebird. Концептуальная машина получила хромированный бампер и классическую решетку радиатора, дополненную круглыми светодиодными фарами для современного вида. Передние крылья были переработаны, чтобы лучше сочетаться с ретро-стилем внешности автомобиля. Также машина оснащена задними фонарями Bluebird. На сборку Seto ушло шесть месяцев.

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Вторым представленным автомобилем является Adonis Skyline, разработанный студентами 3-го курса, специализирующимися на механике и кузовном ремонте в Айти. Этот автомобиль преобразован в настоящий гоночный спорткар с помощью установки широкого аэродинамического комплекта, увеличивающего ширину автомобиля на 5 см. Модель также оснащена новыми колесами, массивным спойлером и имеет индивидуальный цвет кузова. В интерьере автомобиля были изменены передняя панель и отделка дверных карт.