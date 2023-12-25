Mansory представила тюнинг-пакет для Mercedes-AMG SL 63

Немецкая компания Mansory представила улучшенную версию комплекта SL 63, который оказался значительно более детально доработанным по сравнению с их предыдущим проектом на базе той же модели. Главной особенностью этого автомобиля является его привлекательный ярко-серый цвет кузова. Но это не единственное внимание, которое заслуживает автомобиль. Множество элементов, изготовленных из углеродного волокна, добавляют эстетики, включая капот с вентиляционными отверстиями для улучшения охлаждения двигателя.

По информации Центральной Службы Новостей, в передней части автомобиля, подобно их первому проекту на базе SL 63, произведены некоторые изменения. Эти изменения включают в себя новую решетку радиатора, заметный логотип Mansory, различные элементы, выполненные из кованого углеродного волокна, а также ярко-синие акценты. Уникальной особенностью этой модели являются L-образные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в воздухозаборники. Также произведены многочисленные изменения в дизайне кузова, включая установку уникальных боковых юбок и комплекта кастомных колес.

Внешний вид автомобиля, хотя и яркий, выглядит довольно скромно по сравнению с его салоном. В интерьере используется ярко-синяя кожа с желтой контрастной окантовкой и уникальной строчкой, что придает ему особый шарм. Эта синяя кожа украшает даже рулевое колесо, что, хотя и может быть не самым практичным решением, выглядит очень стильно.