Компания Flat Out Autos выставила на продажу свой проект Chevrolet K5 Blazer

Недавно стало известно о захватывающем рестомоде Chevrolet K5 Blazer, представленном на SEMA 2023. Созданный тюнинг-ателье Flat Out Autos из Арканзаса, этот автомобиль выставлен на продажу за 199 000 долларов (около 18,3 млн рублей). Несмотря на высокую цену, проект привлекает своими качествами и великолепным дизайном.

Рестомод K5 Blazer основан на версии Single Cab, переделанном в двухдверный пикап, напоминающий маленький Silverado ZR1 благодаря карбоновому хардтопу. В нем установлен 5,3-литровый V8 с наддувом. Точные характеристики неизвестны, но стандартный двигатель от Chevrolet может выдавать до 355 л.с. и 519 Нм крутящего момента. В качестве примера, Chevrolet Colorado с тюнингом ZR2 Xtreme от Specialty Vehicle Engineering развивает мощность до 750 л.с.

По информации Центральной Службы Новостей, K5 Blazer также оснащен элементами для бездорожья: койловерами Fox, подвеской от Dirt King, поперечной балкой, буксировочными крюками и 37-дюймовыми шинами Nitto Trail Grappler.