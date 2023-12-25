Компания Flat Out Autos выставила на продажу свой проект Chevrolet K5 Blazer
Недавно стало известно о захватывающем рестомоде Chevrolet K5 Blazer, представленном на SEMA 2023. Созданный тюнинг-ателье Flat Out Autos из Арканзаса, этот автомобиль выставлен на продажу за 199 000 долларов (около 18,3 млн рублей). Несмотря на высокую цену, проект привлекает своими качествами и великолепным дизайном.
Рестомод K5 Blazer основан на версии Single Cab, переделанном в двухдверный пикап, напоминающий маленький Silverado ZR1 благодаря карбоновому хардтопу. В нем установлен 5,3-литровый V8 с наддувом. Точные характеристики неизвестны, но стандартный двигатель от Chevrolet может выдавать до 355 л.с. и 519 Нм крутящего момента. В качестве примера, Chevrolet Colorado с тюнингом ZR2 Xtreme от Specialty Vehicle Engineering развивает мощность до 750 л.с.
По информации Центральной Службы Новостей, K5 Blazer также оснащен элементами для бездорожья: койловерами Fox, подвеской от Dirt King, поперечной балкой, буксировочными крюками и 37-дюймовыми шинами Nitto Trail Grappler.
Flat Out Autos предлагает создать рестомод по индивидуальным пожеланиям клиента. Цена таких проектов не указана, но предполагается, что она будет высокой. Важно учесть время на поиск донора, планирование и переделку. Компания проводит тестирование компонентов и предоставляет гарантию на свои рестомоды.