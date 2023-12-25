Skoda готовит электрическую замену Karoq, которая получит название Elroq

Skoda Elroq займет позицию в модельном ряду чешского автопроизводителя ниже Enyaq. Его длина составляет около 4,5 метра, что короче Enyaq примерно на 20 сантиметров. «Элрок» выглядит немного массивнее, частично из-за «приземистой» конструкции и дизайна, заимствованного из концепт-кара Skoda Vision 7S.

Несмотря на более компактные размеры по сравнению с Enyaq, Skoda акцентирует внимание на том, что Elroq позиционируется как полноценный семейный автомобиль, аналогично бензиновому Karoq. Skoda даже называет Elroq «электрическим преемником Karoq», подчеркивая, что у Karoq с ДВС больше не будет наследника, пишет издание SPEEDME.RU.