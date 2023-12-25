В Сети показали первый пикап на базе нового Dacia Duster

С момента дебюта Duster первого поколения в 2010 году было реализовано более 2,26 млн автомобилей. С 2018 года этот автомобиль сумел заслужить статус самого популярного нового внедорожника в Европе. Нынешнее поколение Duster, представленное в 2017 году, уже готово к переходу в 2024 модельный год.

Несмотря на широкую популярность, модельный ряд Renault до сих пор не включает в себя пикапы, хотя этот тип кузова остается востребованным, особенно в США. Renault могла бы предложить доступную модель для рынков Европы и России. Как пишет издание SPEEDME.RU, видение дизайнера X-Tomi Design представляет собой модификацию кроссовера Dacia Duster, который обзаведется увеличенной колесной базой, создавая пикап с двойной кабиной и вместительной грузовой платформой.