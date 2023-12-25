Новый пикап от Hyundai будет основан на электрическом Rivian R1T

Журналисты издания SPEEDME.RU опубликовали видео, в котором демонстрируется электрический пикап Rivian R1T с корейскими тестовыми номерами неподалеку от исследовательского центра Hyundai в Намьянге. Это, по мнению наших коллег, свидетельствует о разработке компанией Hyundai собственной экологически чистой модели с грузовой платформой.

Kia ранее объявила о разработке двух электрических пикапах, один из которых использует чисто электрическую платформу, а другой — архитектуру от машин с двигателем внутреннего сгорания. Ожидается, что первый будет ориентирован на рынок Северной Америки, а второй — на развивающиеся страны.