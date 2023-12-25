Mercedes анонсировал несколько дебютов на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе
Автопроизводитель утверждает, что новое поколение ассистента, использующее искусственный интеллект, обеспечит более естественное взаимодействие с водителем. В то же время, Mercedes представит электрический четырехдверный седан в стиле купе под названием CLA Concept. Этот электромобиль обладает запасом хода более 750 км и представит собой прототип нового поколения автомобилей Mercedes начального уровня, включая полностью электрические варианты.
Как пишет SPEEDME.RU, компания объявит о партнерстве в области автомобильных развлечений и представит закамуфлированную версию полностью электрического внедорожника G-Class. Компания Unity Technologies, сотрудничая с Mercedes, создаст информационно-развлекательную систему нового MB, используя игровой движок. Первые автомобили с использованием MB.ОС и системы Unity появятся на рынке в следующем году.