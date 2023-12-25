На продажу выставили Porsche Boxster S с кузовом от Volkswagen Beetle

Первыми Porsche были фактически модифицированные Volkswagen Beetle, а в 2013 году кто-то в Австрии решил воссоздать историю, но наоборот. Вместо того, чтобы ставить новый кузов на шасси Beetle, они поставили его кузов на шасси Porsche, и результаты оказались весьма интересными.

Автомобиль, выставленный на продажу компанией Schroeder-Classics, был изготовлен австрийской компанией CarMaxx Classics. Кузов взят от классического Volkswagen Super Beetle и выглядит практически стандартным.

Тем не менее, есть некоторые признаки того, что это модифицированный автомобиль, например, большие колесные диски от Porsche, воздухозаборники по бокам и расширенные арки задних колес.

Двигатель, трансмиссия, днище, шасси, тормоза, гидроусилитель руля, бензобак, багажник и многое другое взято от Porsche Boxster S 2000 года выпуска. Это значит, что сердцем Volkswagen Beetle теперь является 3,2-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор.

Изначально он выдавал 247 л.с. (184 кВт), однако такие модификации, как улучшенный блок управления, означают, что мощность двигателя теперь составляет 270 л.с. (201 кВт), что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за пять секунд.