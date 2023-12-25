Топ-5 автомобилей на рынке России, которые стали доступнее к Новому году

Автосалоны России начали предлагать покупателям предновогодние скидки. Некоторые автомобили подешевели в последний месяц 2023 года.

“Москвич 3” в декабре текущего года стал продаваться со скидкой. В топовой комплектации “Комфорт” размер “Прямой выгоды” вырос со 100 до 200 000 рублей. К Новому году дилеры запустили еще одну акцию. Она стала локальной, поэтому воспользоваться ей могут только люди в штате “КамАЗ”.

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В базовой комплектации автомобиль оценивается в 2 220 000 рублей. Сотрудники предприятия могут приобрести его за 1 389 750 рублей. Такая акция будет применяться только до 31 декабря текущего года. Для получения скидки требуется предоставить справку от работодателя. Паркетник с вариатором сотрудникам “КамАЗ” обойдется в 1 445 000 рублей, а стоимость топовой комплектации “Комфорт” сокращается до 1 559 750 рублей.

Еще одна марка, которая сделала свои автомобили доступнее на рынке России - Tank. При покупке рамного внедорожника Tank 300 можно сэкономить до 200 000 рублей, а Tank 500 – 250 000 рублей. Стоимость первого начинается от 3 900 000 рублей, а второго - от 6 050 000 рублей. Весь год модельная линейка Tank на рынке России только росла в цене.

Кроссоверы бренда Changan 2 раза за месяц скинули в цене. Прайс-листы были пересмотрены для большинства моделей в линейке. Размер дополнительной выгоды увеличился на 100 000 рублей.

Hyundai Creta в обновленном виде привозят на рынок России по схеме параллельного импорта. Осенью такой автомобиль можно было приобрести по цене от 3 250 000 рублей. Сейчас стоимость начинается с отметки 2 990 000 рублей. Автомобили выпускаются на предприятии в Индонезии. В такую сумму оценивается кроссовер с бензиновым двигателем на 1.5 литра, мощность которого равна 115 л.с. В связке с ним работает вариаторная трансмиссия и система переднего привода.