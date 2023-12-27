На нескольких участках в Печатниках ограничат движение  до 25 августа 2024 года

27.12.2023. Движение ограничат на участках Проектируемого проезда № 1422 и 3-го Угрешского проездов с 25 декабря 2023 года до 25 августа 2024 года. Здесь будут недоступны для движения одна-четыре полосы. Это связано с проведением работ по переустройству инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. На участке Проектируемый проезд № 1422 в районе д. 24, стр. 2 по ул. Южнопортовая две полосы закроют и сохранят движение по двум за счет временного запрета парковки. На участке ул. Южнопортовая от Проектируемого проезда № 1422 до д. 7, стр. 8 по ул. Южнопортовая одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной-двум полосам, парковка временно недоступна, обустроены временные уширения. На участке местного проезда от д. 7, стр. 8 до д. 7а, стр. 12 по ул. Южнопортовая одна полоса будет закрыта. На участке ул. Южнопортовая от Проектируемого проезда № 1422 до 3-го Угрешского проезда одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной-двум полосам, парковка временно недоступна, обустроены временные уширения. На участке 3-й Угрешский проезд от д. 27 до д. 14, стр. 1 две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении, обустроены временные уширения.