В Китае стартовали продажи гибрида Chery Fengyun A8 с запасом хода 1400 км

В Китае начались продажи нового гибридного седана Chery Fengyun A8. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля составляет 130 тыс. юаней (1,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Chery Fengyun A8 — это копия седана Arizzo 8, который продается в России, но с гибридной силовой установкой. Длина автомобиля составляет 4780 мм, а размер колесной базы равен 2790 мм. В оснащение входят два экрана с диагональю 12,3 дюйма, медиасистема, 10 подушек безопасности, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 156 л.с., а также 204-сильного электродвигателя. Совокупная мощность системы – 360 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7 с. Максимальный запас хода заряженной и заправленной машины – более 1400 км.