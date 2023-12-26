Китайский суперкар за $4800 с двигателем мощностью всего 5 лошадиных сил

В Китае на одной из интернет-площадок в продаже появились удивительные электрические родстеры по цене всего в 4800 долларов (440 тысяч рублей). Интересно, что дизайнеры для упрощения конструкции решили просто нарисовать воздухозаборники на переднем бампере и в целях маскировки под авто с ДВС установили на машине выхлопные трубы.

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В салоне компактного родстера нашлось место для мультимедийной системы с сенсорным экраном, дефлекторов обдува воздуха, вставок под дерево и даже эффектного хромированного селектора переключения передач.

Интересно, что электромобиль приводится в движение электромотором, который развивает всего 5 лошадиных сил. Мягко говоря, это немного. Максимальная скорость родстера находится в пределах 28-35 км/ч.