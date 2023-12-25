«Юридически невозможно»: Автомобилистам не компенсируют ущерб за плохие дороги

«Есть собственники дорог, есть обслуживающие организации типа ГБУ “Жилищник”, которые развлекаются сбрасыванием глыб льда и снега с крыш, причиняя ущерб транспортным средствам. Безусловно, все эти повреждения должны компенсироваться. Сейчас все происходит в судебном порядке — суды должны принять решение в пользу автовладельца, а он должен доказать свою правоту, потратив уйму времени и денег. Конечно, порядок нужно менять. При этом важно знать, что у нас минимум четверть автомобилистов живет вне системы ОСАГО, которая и так трещит по швам. Не уверен, что страховые компании намерены чем-либо заниматься в данном случае», — добавил он.