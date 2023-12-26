Еще не продающийся кроссовер Honda WR-V получил особую версию

Презентация «прокачанного» паркетника пройдет в январе, а компанию ему составит новый вариант Accord.

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В следующем месяце заработает посвященная тюнингу выставка Tokyo Auto Salon, и японские автопроизводители принялись анонсировать свои премьеры. Так, на стенде Honda одними из главных экспонатов станут концепт на базе кроссовера WR-V и «оспортивленная» версия седана Accord. Кстати, даже в стандартном обличье эти модели в Японии пока не продают: на родине марки обе машины стартуют лишь весной 2024 года. Ну и напомним, что под индексом WR-V японцам предложат индийский Honda Elevate, причем индийского же производства. Но вернемся к новинкам грядущего автосалона.

Итак, концептуальный паркетник получил имя WR-V Field Explorer. Его фишки – оригинальная радиаторная решетка с надписью Honda вместо привычной эмблемы, дополнительные светильники спереди, выполненные в черном цвете колеса, корпуса наружных зеркал и накладки на дверях. Про технику Honda WR-V Field Explorer в релизе марки нет ни слова, но она наверняка перешла с обычного кросса: в Японии модели положены атмосферник 1.5 (118 л.с.) и вариатор, привод только передний.

О серийных перспективах шоу-кара компания тоже не рассказала. Не исключено, что в будущем у WR-V все же появится комплект «допов», вдохновленный концептом.