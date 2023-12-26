Бывший дизайнер Audi представил облик Corvette будущего

«В этой работе я стремился найти идеальный баланс между мощью и элегантностью. Corvette C2 не был агрессивным, он воплощал в себе элегантность, уместную на парковке отеля высочайшего класса. Большинство спорткаров, за исключением Ferrari Roma и некоторых Aston Martin, обладают чересчур агрессивной внешностью. Но Corvette, оставаясь спортивным, никогда не был злым», — цитирует Баттерсби издание Carscoops.