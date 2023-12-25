В РФ подорожали бензин и дизтопливо

Стоимость бензина и летнего дизельного топлива выросла на 0,08-0,1% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Согласно информации агентства, летнее дизельное топливо 25 декабря подорожало на 0,08% до 52 208 рублей за тонну, а межсезонное — на 0,22% до 52 580 рублей. При этом зимний дизель наоборот упал в цене на 0,05% до 64 011 рублей за тонну.

Бензин марки Аи-92 в понедельник подорожал на 1% до 38 259 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,1% до 41 236 рублей за тонну.