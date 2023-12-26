Показан 1 из 5 юбилейных автомобилей ALPINA B3 50 Years Edition для Южной Африки

В 2023 году BMW Group South Africa отмечает знаменательную дату – 50-летие первого завода BMW, который построен за пределами Германии.

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Дополнительным событием стал выпуск пяти эксклюзивных автомобилей ALPINA B3 AWD, получивших название ALPINA B3 50 Years of BMW South Africa edition. Автомобили, созданные в честь юбилея, отличаются уникальным логотипом, окраской ALPINA Green II metallic и доступны для приобретения исключительно в Южной Африке.

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Вдохновившись историческим сотрудничеством между BMW South Africa и ALPINA в середине 1980-х годов, результатом которого стал культовый BMW 333i, модель ALPINA B3 50 Years of BMW South Africa включает такие отличительные особенности, как 20" кованые колесные диски ALPINA CLASSIC и надпись ALPINA на переднем спойлере и обозначение модели ALPINA B3. В интерьере пяти памятных автомобилей присутствуют отличительные штрихи: полностью кожаные сиденья Merino Black с вышитым логотипом 50-летнего юбилея BMW Group South Africa на подголовниках.

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Отличительная табличка на центральной консоли маркирует каждый автомобиль из пяти "50 Years an Icon, BMW South Africa". Интерьер также может похвастаться дверными порогами ALPINA и спортивным кожаным рулевым колесом ALPINA SWITCH-TRONIC с алюминиевыми подрулевыми лепестками, украшенным дизайном LAVALINA и вручную выполненной на заказ строчкой в белом и зеленом цветах ALPINA.

BMW ALPINA B3 AWD оснащается 3,0-литровым 6-цилиндровым рядным двигателем с двумя мононагнетателями ALPINA, генерирующим 488 лошадиных сил в диапазоне от 5 000 до 7 000 об/мин и пиковый крутящий момент 730 Нм в диапазоне от 2 500 до 4 500 об/мин. В паре с восьмиступенчатой коробкой передач Sport-Automatic автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и достигает максимальной скорости 305 км/ч. Чтобы усилить необычные ощущения от вождения специальной версии, ALPINA оснастила ее высокопроизводительным спортивным шасси и выхлопной системой.

Кроме того, автомобиль оснащен тормозной системой со специальными термостойкими колодками и перфорированными дисковыми тормозами. Другие детали ALPINA включают в себя спортивную подвеску с переменной регулировкой амортизаторов, четыре режима вождения (Comfort+, Comfort, Sport и Sport+), специальные пружины, отбойники и стабилизаторы, а также уникально настроенное спортивное рулевое управление с переменной регулировкой.