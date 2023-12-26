Линейка BMW Individual Edition пополнилась разноцветными M340i, X3 и X4

Южнокорейский рынок славится продажей спецвыпусков автомобилей, которые можно приобрести исключительно онлайн. Самый свежий пример - i4 eDrive40 Individual Edition, выпущенный в начале сентября ограниченным тиражом всего в 50 экземпляров, доступный в семи специальных цветах.

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К электрическому Gran Coupe теперь присоединился седан M340i, а также два кроссовера: X3 xDrive20i и X4 xDrive20i. Автомобили из коллекции спецвыпуска окрашены в цвета, которые подобраны южнокорейскими дилерами BMW: Carbon Black (Handok Motors), San Marino Blue (Kolon Motors), Singapore Gray (Samchully Motors), Mint Green (Bavarian Motors), Velvet Blue (Dongseong Motors), Midnight Sapphire (Deutsch Motors) и Sepia Violet (National Motors). BMW M340i xDrive Individual Edition, доступный только в кузове седан, предлагается во всех вышеперечисленных цветах.

Его стоимость около 66 300 долларов по текущему курсу. В производство планируется запустить всего 13 экземпляров, все они будут оснащены турбированным рядным шестицилиндровым двигателем с внутренним кодовым названием "B58". Кроссоверы: X3 xDrive20i и X4 xDrive20i.

Первый продается по цене 63 400 доллара, а второй - 66 000 долларов. Эти модели доступны только в пяти цветах (без зеленого и фиолетового). BMW в Южной Корее намерена продать по 16 экземпляров каждой модели. Все три новых спецверсии поступили в продажу 12 декабря. В восточноазиатской стране BMW также продает онлайн эксклюзивные варианты M240i xDrive и M440i xDrive Coupe/Convertible с более богатым списком стандартного оборудования.