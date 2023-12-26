Новая BMW M5 Touring 2025 года тестируется в Америке

Прототип M5 Touring 2025 года недавно был замечен в Лос-Анджелесе в типичном для BMW камуфляже. Инженерная и испытательная группа BMW размещается в Окснарде, поэтому вполне логично, что прототипы обычно видят в окрестностях Лос-Анджелеса.

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Придерживаясь традиционной линии M, грядущий BMW M5 Touring (G99) получил широкофюзеляжный стиль, который отличает его от типичных моделей 5-й серии. Задние крылья отличаются значительной шириной, создавая уникальное визуальное различие для G90 и G99 M5. Передняя часть автомобиля явно вдохновлена BMW i5 M60, а задняя часть, как предполагается, будет отражать элементы дизайна BMW i5 M60 Touring.

Несмотря на плотный камуфляж, можно рассмотреть «брутальный» передний бампер, выполненный в характерном стиле M, с большими воздухозаборниками. Кроме того, решетка радиатора несколько напоминает решетку BMW i5 M60, ее отличают горизонтальные планки. Фары, как предполагается, будут соответствовать фарам новой 5-й серии. На шпионских фотографиях также видны плавно интегрированные дверные ручки и четыри выхлопные трубы.

Силовой агрегат BMW M5 Touring 2025 года был полностью переработан. Теперь он сочетает в себе гибридную систему plug-in с новым 4,4-литровым двигателем V8 S68, в результате чего мощность стандартной модели составляет 718 л.с. Точное значение момента еще не подтверждено, предполагается, что оно будет на одном уровне с BMW XM Label Red, у которого 1000 Нм крутящего момента.