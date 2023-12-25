В России подорожали подержанные автомобили
В декабре в России на 2,6% выросла стоимость подержанных автомобилей. Об этом сообщает «Автостат».
По данным агентства, средняя цена машины с пробегом в декабре составила более 1,6 миллиона рублей.
«По сравнению с ноябрем автомобили с пробегом в нашей стране стали дороже в среднем на 2,6%. При этом в деньгах их удорожание за месяц составило 41,7 тысяч рублей», — говорится в тексте.
В годовом выражении рост составил 22,7% или 300,3 тысячи рублей.
В «Автостате» добавили, что в ноябре 2023 года в РФ было продано 458 тысяч подержанных автомобилей.
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