Mini UK демонстрирует новый John Cooper Works GP1

В этом году BMW Group UK обновила линейку исторических автомобилей, и помимо специальных версий BMW в парке появились несколько интересных MINI. Одним из таких является John Cooper Works GP1.

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Как и все остальные 15 автомобилей, входящих в автопарк, представленный MINI, является настоящей капсулой времени, поскольку почти не изменился за много лет. Хот-хэтч появился в 2006 году как самый мощный на тот момент серийный автомобиль MINI.

Для всего мира было выпущено всего 2 000 экземпляров, а комплектация GP (Grand Prix) сделала его на 50 килограммов легче по сравнению с Cooper S, на базе которого был создан GP. После снятия задних сидений и осуществлению других манипуляций по снижению веса, финальный вес составил 1 090 кг. Настоящая жемчужина находится под капотом автомобиля, куда инженеры установили 1,6-литровый двигатель с наддувом, который развивает 218 л.с. и 250 Ньютон-метров крутящего момента.

Миниатюрному, но мощному автомобилю необходимо всего 6,5 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Максимальная скорость у GP1 - 240 км/ч. Помимо мощного двигателя, MINI оснастили передним дифференциалом с ограниченным скольжением, более жесткой подвеской и снизили посадку на 10 мм. Все автомобили GP1 окрашены в серый Thunder Grey с крышей Pure Silver и красными колпаками боковых зеркал Chili Red. John Cooper Works оснащен эксклюзивными для специальной версии 18" колесными дисками, обутыми в низкопрофильные шины.