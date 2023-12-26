Электрокар Xiaomi будет рулиться не хуже Porsche

Компания Xiaomi сравнила свой электрокар с Porsche Taycan и Tesla Model S. Ни тот ни другой формально не были референсными автомобилями, но некоторые их сильные стороны Xiaomi развила в собственной машине. Седан SU7 выйдет на рынок в следующем году. Ему обещаны версии с задним и полным приводом, две батареи и паспортный запас хода до 800 километров.

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На конференции, посвященной автомобильным технологиям, глава Xiaomi Лэй Цзюнь раскрыл несколько любопытных деталей об электрическом седане SU7 (от Speed Ultra). К примеру, что у разработчиков не было референсной машины, а составить образ «автомобиля мечты» помогли множественные исследования. Тем не менее Цзюнь не стесняется сравнивать SU7 с Porsche Taycan Turbo в плане ездовых качеств и с Tesla Model S в плане интеллектуальных систем. Заявка серьезная, но проверить это пока нельзя, потому как продажи электрокара начнутся только в феврале 2024 года.

Контракт на выпуск SU7 подписан с BAIC. Седан предложат с задним (299 л.с.) и двухмоторным полным приводом (263 л.с.), а также двумя батареями. Начальная версия получит литиево-железофосфатный аккумулятор (LFP) BYD Blade емкостью 73,6 киловатт-часа, а более дорогая — батарею CATL c тернарным катодом (NMC) на 101 киловатт-час. Запас хода самого дальнобойного SU7 ожидается на уровне 800 километров (по всей видимости, по китайскому циклу CLTC). Кроме того, есть максимальная скорость: у базового седана она составит 210 километров в час, у полноприводного — 265.

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