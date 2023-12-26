В России в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских автомобилей

Аналитики "Авито" исследовали спрос россиян на детали автомобилей разных марок за второе полугодие 2023 года. В этом году общие продажи запчастей выросли на 16,5% по сравнению со вторым полугодием 2022 года, рассказали "Российской газете" эксперты. Драйвером роста стали китайские марки автомобилей - спрос на запчасти для них вырос в десятки раз.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

Сильнее всего вырос спрос на запчасти китайского бренда Omoda - в 42 раза, и Exeed - в 12 раз. Кроме того, яркую динамику показали марки премиального сегмента: Voyah - рост в 23 раза, Zeekr - в 19 раз, LiXiang - в 14 раз. Тем не менее, по доле продаж брендам из Китая еще далеко до традиционных лидеров рынка.

Видео дня

Несмотря на активный рост компонентов для автомобилей из Поднебесной, по доле продаж лидирует отечественная Lada - доля этого бренда во всей выборке составила 8%.

Продажи автокомпонентов для западных марок также не снизились, несмотря на конкуренцию со стороны китайских автобрендов: количество сделок с запчастями от Audi, BMW и Mercedes-Benz увеличилось более чем в полтора раза.

Наибольшим спросом пользуются запчасти для кузова - на них приходится 26% всех продаж, а число сделок за год выросло на 13%. Сильнее всего увеличились продажи в категориях запчастей для салона и электрооборудования - более чем на треть.

Китайские бренды - в лидерах по динамике роста продаж

По данным Авито, абсолютным лидером по росту числа покупок запчастей для авто за последние полгода стала марка Omoda - количество сделок выросло в 42 раза. В 23 раза чаще пользователи платформы покупали детали для Voyah, чуть меньше, в 19 раз, - для Zeekr. Закрывают пятерку лидеров по росту LiXiang и Exeed: запчасти для авто этих марок покупали в 14 и в 12 раз чаще соответственно. Чаще всего для китайских авто россияне покупают кузовные детали и автосвет.

Все больше россияне интересуются именно новыми деталями. Так, спрос на новые запчасти за эти полгода вырос почти на четверть (+23%). Доля новых компонентов в структуре продаж на Авито составила 57%. Интерес к б/у деталям вырос меньше - на 9%.

"Если раньше на Авито в основном приходили, чтобы купить б/у запчасти, то теперь пользователи все чаще ищут именно новые детали. Сейчас доля новых товаров в этой категории составляет 57% - это на 5,5% больше, чем по состоянию на тот же период прошлого года. Выше всего доля новых автокомпонентов в запчастях для тормозной системы и подвески - более 67%. И конечно, они доминируют в продажах запчастей для ТО - почти 93%. А лидером по числу сделок по б/у товарам (57%) является раздел автокомпонентов для салона", - отметил Александр Куроптев, руководитель категории "Запчасти" в Авито.

Россияне скупают запчасти для салона и электронику

Заметнее всего во второй половине 2023 года выросли продажи деталей для салона - на 40%. Средняя цена покупки в этом разделе составила 5 920 рублей. Наибольшей популярностью пользовались блоки управления стеклоподъемниками для Toyota (средняя цена - 24 тыс. руб.) и компоненты для обшивки для Lada (в среднем 4 тыс. рублей). Почти на треть (+31%) вырос спрос на электрооборудование. Средний чек в этой категории составил 4,3 тыс. рублей. Тут наибольшую востребованность получили всевозможные датчики. Так, популярный датчик массового расхода воздуха в среднем стоил 4 тыс. рублей. Кроме того, в этой категории часто покупали катушки зажигания на Volkswagen и Audi, средний чек - 2,6 тыс. рублей.

Также высоким спросом пользовались элементы подвески. Например, подвеска и комплект стоек на ВАЗ в среднем стоили 52 тыс. руб. и 13,4 тыс. рублей соответственно. В тормозных системах чаще всего покупали усиленные тормозные диски на Lada, средняя цена которых составила 400 рублей. Что касается двигателей, чаще всего этот элемент ищут для автомобилей Lada (в среднем 46,3 тыс. рублей) и модели Hyundai Solaris.

Спрос на популярные марки продолжает расти

Производство двигателя Lada 1.8 Evo. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Что касается автобрендов, которые сохраняют свою популярность у Россиян, за июнь-ноябрь 2023 года больше всего продаж запчастей пришлось на отечественную Lada. Затем следуют японская марка Toyota, немецкая Volkswagen, южнокорейская Hyundai и Ford. Топ-5 популярных марок у россиян с первого полугодия не изменился.